Arsène Wenger..Stadium. E' questa l'ultima trovata in Inghilterra dove dai pressi di Londra è partita una petizione per intitolare l'Emirates Stadium al tecnico che ha fatto la storia dei Gunners.



22 STAGIONI - Lo storico tecnico francese ha preso per mano l'Arsenal nel 1996 per lasciarla solamente l'altro anno senza mai abbandonare del tutto il pensiero dei tifosi che con lui sono cresciuti, fino ad instaurare un rapporto di stima imbattibile. Le Professeur in 22 stagioni ha alzato 17 trofei di cui 3 Premier League.



COME BIELSA.. E CR7- Ed ora l'idea di intitolargli lo stadio di Londra, alla stregua di quanto successo a Marcelo Bielsa, finora unica persona ancora in vita ad avere un impianto che porta il suo nome (quello del Newell's Old Boys in Argentina). Oltre a Wenger, anche Cristiano Ronaldo potrebbe vedere il suo nome a carattere cubitali su uno stadio, quello dello Sporting Lisbona: chissà se basterà l'Estàdio José Alvalade CR7, per convincere il portoghese a chiudere la carriera proprio lì.