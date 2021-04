Quella che sta per concludersi sarà probabilmente l’ennesima stagione deludente per l’Arsenal. Nonostante la vittoria di ieri per 3-0 contro il praticamente retrocesso Sheffield Utd, i Gunners sono noni in campionato, a dieci punti dalla zona Champions. L’unico vero obiettivo è diventato la vittoria dell’Europa League, dove però non mancano avversarie di livello assoluto, obiettivo che, non dovesse essere raggiunto, costerebbe l’esonero allo spagnolo. Secondo il Mirror, Arteta ne è già stato messo al corrente dalla dirigenza.