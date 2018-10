Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, parla a Sky Sports UK: "Aubameyang? È un'intesa naturale, insieme ci divertiamo, ma allo stesso tempo lavoriamo. Dall'esterno si nota che scherziamo, ma sappiamo quando c'è da lavorare. Amiamo tutti e due il calcio. Per me non c'è concorrenza, se Aubameyang segna 40 gol e andiamo in CL oppure vinciamo qualcosa, non c'è problema. A quel punto non c'è competizione, a parte in allenamento, perché vogliamo tutti e due migliorare".