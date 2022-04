Alexandre Lacazette ha lasciato alcune dichiarazioni sul suo possibile ritorno a Lione durante un'intervista a Canal Football: "Sto parlando con molti club, sono aperto. Non ho mai tagliato i contatti con Lione dalla mia partenza. cerco di tornare una o due volte all'anno al club per vedere lo staff medico perché siamo veramente in grandi rapporti. quindi sì, sapendo che sono senza squadra, l'OL è venuto a chiedermi informazioni."