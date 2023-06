L’Arsenal ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Reiss Nelson, il cui contratto scadeva il prossimo 30 giugno. L’ala destra inglese classe ‘99 si legherà ai Gunners sino al 2027. Per l’ufficialità manca solo la firma con il club di Londra, con l’annuncio previsto per la prossima settimana. Si spegne quindi la pista che vedeva Nelson come possibile alternativa per il Milan.