Dopo le gare di ieri e quelle di oggi, termina con il big match del posticipo lapresso l'Emirates Stadium di Londra si affrontano l'di Unaie ildi Ole Gunnar, in piena lotta Champions League e rispettivamente quinta e quarta in classifica, a distanza di un punto. Momento positivo in campionato per entrambe le squadre, con i Gunners in serie positiva da quattro giornate e i Red Devils che addirittura non perdono in campionato dal 16 dicembre, partita dopo la quale hanno ottenuto dieci vittorie e due pari, risalendo prepotentemente la classifica sotto l'egida del norvegese fino a raggiungere la zona Champions, Momento diametralmente opposto invece per quanto riguarda l'umore: l'Arsenal è reduce dalla brutta sconfitta di Rennes in Europa League, il Man United dall'impresa di Parigi in Champions. Sfida nella sfida, quella tra il gabonesea quota 16 gol in campionato, e il belgafermo a 12.Vittorioso in tutte e cinque le partite casalinghe di Premier League del 2019, l'Arsenal ha vinto un tempo a zero in quattro delle partite casalinghe di questo anno. Ha anche aperto le marcature nei primi 15 minuti in tre delle ultime quattro partite di campionato all’Emirates Stadium. Da parte sua, il Manchester United arriva dopo nove vittorie consecutive fuori casa (in tutte le competizioni). Le ultime quattro hanno visto lo United vincere con un margine di oltre 1,5 gol. Sei degli ultimi sette scontri testa a testa hanno visto segnare entrambe le squadre. L'Arsenal ha subito il primo gol in cinque degli ultimi sette scontri testa a testa, ma ha segnato in 11.​