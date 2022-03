L'attaccante brasiliano dell'Arsenal Gabriel Martinelli, ha rivelato che la sua ambizione è rimanere all'Emirates Stadium per sempre e lottare per i trofei. Secondo la stampa inglese il 20enne è emerso negli ultimi mesi come un presunto obiettivo di trasferimento per il Liverpool, con l'intensificarsi delle speculazioni in seguito ai commenti fatti da Jurgen Klopp.