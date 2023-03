Reiss Nelson ha segnato lo storico goal del 3-2 che ha visto trionfare l'Arsenal, in rimonta sul Bournemouth al novantasettesimo. L'esterno dei Gunners non ha ancora chiaro il suo futuro. Secondo 90min, l'inglese ha ricevuto offerte da club francesi e italiani, senza specificarne il nome. Per quanto riguarda la Premier: Brentford, Crystal Palace, West Ham, Burnley, Everton e Southampton.