Contro l'Arsenal l’arma vincente di Ancelotti potrebbe essere Milik, visto il grande momento di forma e il ritrovato feeling con il gol: la rete del polacco ai Gunners vale 2.60, mentre per la sua doppietta si sale a 10.00. Accanto al bomber polacco, dovrebbe schierarsi dall’inizio Mertens, apparso brillante nelle ultime uscite. Anche la sua rete è a 2.60 mentre la chance doppietta vale 12.00. Per il Napoli sarà importante fare un gol a Londra per avere più chance nella gara di ritorno e i numeri confortano gli azzurri: gli uomini di Ancelotti segnano con continuità e in trasferta la media gol è di 2,33 reti ad incontro. Il gol ospite sembra probabile anche per i bookie, che lo piazzano a 1.25. Importante sarà anche non subire reti e, in quest’ottica, Meret potrebbe essere protagonista per esempio parando un calcio di rigore, una probabilità a 12.00. L’uomo chiave dell’Arsenal è Aubameyang, l’attaccante che ha segnato in questa stagione 22 reti, 17 in Premier League, 4 in Europa League e una in Fa Cup, è lui il pericolo numero uno: a 2.10 la sua marcatura mentre la doppietta è a 7.50. In una squadra dalla chiara vocazione offensiva, un altro gioiello è Lacazette e la sua rete è tra le più probabili, a 2.25. Possibilità di doppietta anche per lui, a 9.00.