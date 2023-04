Vitor Roque non è l'unico giocatore brasiliano che l'Arsenal sta cercando sul mercato. Il direttore sportivo Edu ha messo gli occhi su un altro talento verdeoro. Secondo quanto riportato da Torcedores, Matheus Franca è l'osservato speciale. Il centrocampista del Flamengo ha il contratto in scadenza nel 2027 e il suo valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro.