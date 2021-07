L'Arsenal è alla ricerca di un portiere per fare concorrenza a Leno. La scelta è ricaduta su Aaron Ramsdale dello Sheffiled United, ma le blades non hanno intenzione di lasciar partire il loro estremo difensore e chiedono 25 milioni di sterline. Per questo i gunners avrebbero individuato in Sam Johnstone l'alternativa al 23enne. Il portiere del West Bromwich Albion è stato uno dei migliori nonostante la retrocessione, tanto da guadagnarsi la convocazione ad Euro 2020. Anche il WBA però non vorrebbe privarsi del suo portiere, per il quale chiede 20 milioni di sterline. La scelta sarà quindi dell'Arsenal, che dovrà decidere se puntare sul più giovane Ramsdale o sul più economico Johnstone.