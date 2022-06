Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, vuole portare a Londra Memphis Depay. L'attaccante olandese, che non ha vissuto una stagione semplicissima in Blaugrana, potrebbe cambiare aria in estate. Il contratto dell'olandese è in scadenza nel 2023 e al momento non ci sono evoluzioni per quanto concerne un possibile prolungamento. Lo riporta Marca.