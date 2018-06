Come viene riportato da As, in cima ai desideri dell'Arsenal di Unai Emery c'è sempre Steven Nzonzi. Il tecnico, che conosce molto bene il mediano francese per averlo allenato proprio a Siviglia, vuole il classe '88 per farne il pivot del centrocampo dei gunners. Il club di Nervion però, dal canto suo, non permetterà al francese di trasferirsi oltremanica per meno di 35- 40 milioni di euro.