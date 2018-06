Unai Emery sta costruendo l'Arsenal che verrà: come riportato da As l'ultima idea per il centrocampo dei gunners è quella di Ever Banega. L'allenatore ex PSG, che ha sicuramente vissuto stagioni più positive a Siviglia, ha messo nel mirino l'argentino, attualmente impegnato a Russia2018. Il classe '88 di Rosario, che nell'ultima stagione ha giocato 50 partite segando 5 gol, potrebbe seguire l'allenatore all'Emirates.