L'Arsenal si trova in una situazione difficile in attacco dopo la partenza di Pierre-Emerick Aubameyang e la probabile partenza di Alexandre Lacazette a parametro zero. Così i gunners si sarebbero fiondati sull'attaccante brasiliano del Manchester City Gabriel Jesús per il quale i citizens vogliono almeno 50 milioni di euro. Lo riporta Daily Cannon.