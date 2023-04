L'Arsenal di Arteta sta cercando di aumentare la qualità della rosa per affrontare la prossima stagione, in vista della Champions League. Il centrocampo è una delle zone del campo in cui i Gunners hanno intenzione di investire parecchio. Secondo il Daily Mirror, uno dei nomi caldi è Djibril Sow, centrocampista dell'Eintracht Francoforte. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e la sua volontà è quella di lasciare il club tedesco.