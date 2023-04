L'Arsenal continua a ricercare i migliori giovani disponibili sul mercato per non smettere di pensare al futuro. Secondo quanto riportato da TeamTalk, i Gunners hanno messo gli occhi su Matheus Goncalves. L'ala destra del Flamengo ha il contratto in scadenza nel 2025, con una clausola rescissoria di 88 milioni di sterline. Il classe 2005 compirà 18 anni ad Agosto e sarebbe disponibile a trasferirsi a Londra durante la finestra invernale di mercato.