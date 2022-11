L'Arsenal si coccola Charles Patino, centrocampista classe 2003, attualmente in prestito al Blackpool. Il giocatore inglese tornerà all'Emirates nel 2023, alla scadenza del prestito, ma su di lui c'è l'interesse del Barcellona. Come riporta l'Express, i Blaugrana tengono d'occhio il giovane talento e possono provare a portarlo via ai Gunners la prossima estate.