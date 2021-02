​David Luiz, Alexandre Lacazette, Lucas Torreira e Matteo Guendouzi saranno tutti messi sul mercato, in saldo, dall'Arsenal in vista della prossima estate. Nessuno dei 4 secondo il The Sun rientra infatti nei piani futuri del club e sarà dato il via libera alla cessione. Soprattutto per il centrocampista oggi in prestito all'Atletico Madrid sono tante le pretendenti in Serie A, mentra in passato l'attaccante francese ex-Lione era stato corteggiato sia dall'Inter che dal Milan.