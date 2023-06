Continua l'operazione cessioni in casa Chelsea. Come riporta la BBC, questo fine settimana Kai Havertz svolgerà le visite mediche di rito con l'Arsenal prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente ai Gunners. I Blues hanno infatti trovato un accordo per il trasferimento dell'attaccante tedesco alla corte di mister Arteta intorno ai 76 milioni di euro.