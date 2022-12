Secondo l'Athletic, l'Arsenal rimane in pole position per l'acquisto di Mykhaylo Mudryk dello Shakhtar Donetsk. Nonostante nei giorni scorsi si sia ipotizzato un abbandono della pista per l'ucraino a causa del prezzo troppo elevato, il club londinese rimane ottimista sul poter chiudere l'operazione ad un prezzo più basso.