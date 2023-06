Secondo quanto riportato dal Telegraaf , l'Arsenal ha messo a segno un altro colpo: si tratta di Jurrien Timber, difensore dell'Ajax. Accordo verbale tra i due club per 42 milioni di in parte fissa, più una serie di bonus che potrebbero far lievitare il prezzo fino a 47 milioni. C'è già anche l'accordo col giocatore per un contratto quinquennale.