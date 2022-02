Pierre-Emerick Aubameyang non è più un calciatore dell'Arsenal. Dopo 163 partite, condite da 92 reti e 21 assist e con una FA Cup e un Community Shield in bacheca, l'attaccante gabonese lascia il club londinese dopo aver trovato un accordo per rescindere consensualmente il contratto che sarebbe scaduto nell'estate 2023.



Da diverse settimane, Aubameyang era finito ai margini del progetto di Arteta e della società ed è ora pronto ad accasarsi al Barcellona, con cui ha svolto ieri le visite mediche di rito; in giornata il presidente blaugrana Laporta ha confermato che entro la fine della settimana arriverà l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'attaccante classe '89.