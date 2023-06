We keep moving forward.​



Ora è tutto ufficiale,. I Gunners hanno ufficializzato sui loro canali l'arrivo dell'asso tedesco dal, il classe '99 indosserà la maglia numero 29 come nell'avventura con i Blues.- L'affare si è chiuso sulla base diin favore del Chelsea, Havertz ha firmato uncon l'Arsenal.- Le parole di Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal: "Kai è un giocatore top. Ha grande versatilità ed è un giocatore intelligente. Porterà una grandissima dose di forza al nostro centrocampo e varietà al nostro gioco. Accogliamo Kai e la sua famiglia all'Arsenal, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui quando inizieremo la pre-season".- Le parole di Havertz: "E' molto eccitante per me potermi unire a questo straordinario club e far parte della famiglia Arsenal. Questo club ha una grandissima storia, spero che potremo ottenere molti successi. La mentalità nella squadra dell'Arsenal è altisisma e puoi percepirla. Questo è uno dei motivi per cui è stata dura giocare contro l'Arsenal di recente. L'obiettivo è di vincere trofei e darò tutto per farlo per i tifosi e per tutti quelli al club. Non vedo l'ora di incontrare tutti i giocatori e lo staff quando torneremo per la pre-season".