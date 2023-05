L'Arsenal potrebbe perdere il titolo in Premier League dopo la sconfitta per 4-1 contro i diretti rivali del Manchester City. Comunque vada a finire, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione è ormai certa e la rosa ha bisogno di un salto di qualità per essere competitiva anche in Europa. Da tempo, nella lista dei desideri dei Gunners sono presenti diversi nomi come Caicedo del Brighton o Declan Rice del West Ham. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il futuro di Charlie Patino è ancora incerto. Il centrocampista in prestito al Blackpool ha collezionato 2 gol e 4 assist in Championship e la sua idea è quella di non tornare "a casa", ma optare per un trasferimento a titolo definitivo. Proposta accolta dal club londinese. Il suo valore è di 8 milioni di euro.