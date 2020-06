Quique Setien, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa parla di Arthur, nel mirino della Juventus nell’ambito dell’operazione che dovrebbe portare Miralem Pjanic in blaugrana: “Voglio che sia coinvolto al 100% su quello che stiamo facendo. Deve pensare solo alle gare che rimangono. Questa è la cosa più importante. Il resto non mi riguarda”.