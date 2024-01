Arthur è in bilico tra Fiorentina e Juventus: la situazione

Se c'è un giocatore che ha entusiasmato dall'inizio del campionato è Arthur Melo. Il centrocampista, in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà della Juventus si è preso la mediana viola. Tuttavia, il suo futuro è in bilico tra i due club a causa della sua situazione contrattuale. Metà dello stipendio (6 milioni) viene pagato della Juventus e sarebbe troppo alto per la Fiorentina. Il suo riscatto ammonta a 20 milioni e sembra difficile pensare che i viola arrivino a esercitarlo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.