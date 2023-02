Simone Inzaghi predica equilibrio, sarà proprio questa, secondo il tecnico dell’Inter, la qualità che alla fine indirizzerà il derby di Milano. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter si presenta con altra leggerezza . Dopo la sosta, i nerazzurri hanno vinto 6 partite su 8. Quella pareggiata (beffarda rimonta del Monza ) e quella persa (Empoli) sono arrivate, non a caso, dopo le due vittorie più gratificanti: sul Napoli capolista e contro il Milan a Riad. Significa che questa Inter è vulnerabile alla presunzione. Più si sente forte, più è a rischio. Per questo il lavoro psicologico di Inzaghi alla vigilia è stato un delicato esercizio di equilibrio. Da una parte convincere la squadra della propria forza, come ha fatto anche ieri in conferenza («Battere il Milan ci ha fatto vincere due coppe»), dall’altra disinnescare la convinzione che il derby sia già vinto perché la letteratura milanese è piena di sfavoriti usciti da San Siro con il sorriso”.