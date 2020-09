L’Ascoli sta cercando un attaccante per rinforzare in modo importante il proprio reparto offensivo. Sono 4, secondo SkySport, nomi a cui i bianconeri stanno pensando: il classe ’95 Jacopo Cernigoi, il classe ‘90 Ragusa del Verona,lo scorso anno in prestito allo Spezia ma di proprietà del Trapani e l’ex Roma Forte, ora tra le file della Juve Stabia.



Nonostante l’ampia scelta il profilo più realistico sembra essere il primo, a causa del costo eccessivo delle altre soluzioni