A nove giorni dalla chiusura ufficiale del mercato, in casa Ascoli continuano le operazioni di rinnovamento della rosa, sia in entrata che in uscita.



Ieri è stato ufficializzato l'ingaggio dello svincolato portiere svizzero Noam Baumann, nelle prossime ore invece potrebbe salutare il Piceno l'attaccante bulgaro Atanas Iliev. Come confermato dallo stesso direttore sportivo dei bianconeri, Marco Valentini, il 28enne arrivato un anno fa nelle Marche è seguito con un certo interesse dai greci del Pas Giannina.