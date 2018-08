Doppio arrivo in casa Ascoli: per la prima squadra i marchigiani accolgono Carte Said, trequartista 21enne in uscita dal Chiasso. Nato in Italia ma originario della Tanzania, è cresciuto nel vivaio del Brescia. Per la formazione Primavera si registra l'innesto di Jonathan Adusa, 16enne attaccante ghanese cresciuto nella Reggiana e trasferitosi alla Lazio e poi al Bologna.