Proseguirà almeno per altre due stagioni l'avventura tra l'Ascoli e Michele Collocolo.



Il centrocampista pugliese e il club marchigiano hanno infatti trovato l'intesa per il prolungamento fino al giugno 2025 del legame che li vede uniti dall'estate 2021.



Ha darne notizia è stata la stessa società bianconera attraverso un comunicato comparso sui propri canali ufficiali: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver rinnovato il contratto con Michele Collocolo fino al 30 giugno 2025. Un riconoscimento meritato per il ventiduenne centrocampista tarantino, arrivato in bianconero nella s.s. 2021/22 per cimentarsi per la prima volta in Serie B. Con la maglia del Picchio ha finora all’attivo 46 presenze, 5 gol e 4 assist. A Michele, che fa del sacrificio, dell’umiltà e della dedizione i suoi punti di forza, l’augurio del Club per una carriera sempre più prestigiosa".