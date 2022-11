Come ogni giorno, vi riportiamo i dati degli ascolti in TV dei Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Ieri sera, su Rai 1, il match Brasile–Serbia ha registrato un netto di 6.602.000 telespettatori, share 29,99%, con 6.503.000, 30%, nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.46) e 6.689.000, 29,98% (dalle 21.02 alle 21.54) nel secondo. A seguire Il Circolo dei Mondiali ha fatto registrare 1.795.000 spettatori, con il 10% di share.



POMERIGGIO - Su Rai 2 il match Uruguay-Corea del Sud ha registrato un netto di 2.030.000 telespettatori, share 17,69%; a seguire il match Portogallo-Ghana un netto di 3.125.000, 24,38%.



MATTINA - Su Rai 2 il match Svizzera-Camerun ha registrato un netto di 1.291.000 telespettatori, share 16,98%.