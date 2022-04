Svolta per il futuro di Marco Asensio: ora è tutto nelle mani di Jorge Mendes. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'esterno d'attacco del Real Madrid ha deciso di cambiare agente e affidarsi al potente procuratore portoghese, della cui scuderia fanno già parte campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Diogo Jota, Ederson, Rafael Leao o Renato Sanches, fino al tecnico José Mourinho. E ora cambiano anche le possibilità in vista della prossima estate.



SPUNTANO GLI SPURS - Che Asensio possa lasciare i blancos a fine stagione è una possibilità concreta, non è centrale nel progetto di Ancelotti e l'arrivo di nuovi colpi in attacco (Mbappé l'obiettivo numero uno) chiuderebbe ulteriormente gli spazi. Il Milan, al netto del futuro societario con la trattativa Investcorp-Elliott che avanza, si è interessato alla sua situazione così come l'Arsenal, ma ora si apre una nuova strada: Jorge Mendes spinge per portare il classe '96 a Londra, ma al Tottenham di Antonio Conte. Attesi sviluppi nelle prossime settimane, Mendes irrompe sul dossier Asensio e rimescola le carte in tavola in vista della prossima estate.