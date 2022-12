Anche il Psg si è messo in corsa per Marco Asensio. Lo spagnolo, in scadenza col Real Madrid a giugno, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Blancos a causa dello scarso impegno sotto la gestione Ancelotti. E allora ecco che entrano di scena altri club pronti ad ingaggiarlo: oltre a Barcellona e Arsenal, anche i francesi allenati da Galtieri si sarebbero mossi per il 26enne su indicazione di Luis Campos.