Aspettando Leonardo Bonucci, la Juve si assicura quello che gli scout in giro per l'Europa definiscono uno dei suoi principali eredi: Radu Dragusin, difensore centrale in arrivo dallo Sport Regal Bucarest, club in orbita Atletico Madrid. Già bloccato a gennaio (leggi qui), Dragusin arriva ora in bianconero avendo compiuto 16 anni solo il 3 febbraio, con la Juve abile a mantenere la posizione di favore conquistata lo scorso inverno nonostante i tentativi di inserimento tra gli altri del Psg. Dragusin ha firmato un contratto triennale e gradualmente si aggregherà già in Primavera.