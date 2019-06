Il futuro di Sami Khedira sembra lontano dalla Juventus. Infatti, Maurizio Sarri non lo considera un giocatore cardine all'interno del suo progetto tattico. Così, dopo tre stagioni, il tedesco campione del mondo nel 2014 si avvia a lasciare il club bianconero. Non mancano offerte importanti. Su tutte spicca quella del Besiktas. La società turca infatti sta cercando in ogni modo di acquistarlo. Il nodo cruciale riguarda l'ingaggio: il giocatore dopo l'ultimo rinnovo percepisce oltre 6 milioni netti più bonus all'anno, una cifra assai elevata per le finanze del Besiktas.