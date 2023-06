Andrea Stramaccioni è sempre molto richiesto in Medio Oriente, terra nella quale ha lasciato ottimi ricordi e risultati prima di una pausa che va avanti da qualche mese e che lo vede attualmente commentatore tecnico. Una proposta, però, è all'orizzonte per l'ex tecnico di Inter e Udinese, corteggiato dall'Al-Fateh.



UNA STELLA PER STRAMA - L'Al-Fateh, società della città di Al-Hasa, vicina al confine con il Qatar, si è classificato sesto, appena sotto le big del campionato saudita. E' una squadra molto ambiziosa, pronta a mettere a disposizione di Stramaccioni uno dei talenti emergenti più fulgidi del calcio mediorientale, Firas Al-Buraikan, attaccante classe 2000 che ha partecipato alla spedizione Mondiale in Qatar alla fine del 2022 e che è stato blindato per 5 anni a suon di milioni. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il tecnico italiano per vagliare la fattibilità dell'accordo: Stramaccioni ha espresso qualche perplessità data la lontananza da casa, ma sta valutando la proposta.