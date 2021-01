Non solo Mandragora per il Torino. Si avvicina anche Daniele Rugani, oggi in prestito dalla Juve al Rennes: ancora qualche dettaglio da limare e un indennizzo ai francesi, poi l’ex Empoli dovrebbe tornare in Italia e legarsi ai granata fino a giugno.





SEGUI L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO IN DIRETTA SU CALCIOMERCATO.COM E SUL CANALE TWITCH: TUTTE GLI AFFARI, LE NOTIZIE E I VIDEO LIVE SUL SITO, GLI APPROFONDIMENTI, I COMMENTI E IL PAGELLONE