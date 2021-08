Di seguito la nota della Lega Serie A dopo l'Assemblea odierna:



L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi oggi pomeriggio, ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i Club hanno assegnato a STATS Perform i “Pacchetti Scommesse Sportive e Dati” per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di pacchetti. Con altrettanta soddisfazione sono stati ceduti i diritti audiovisivi di tutte le competizioni Primavera (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) a Sportitalia, anche grazie al buon lavoro di valorizzazione del prodotto sulla televisione in chiaro svolto nel triennio precedente. Dopo una lunga e proficua negoziazione con i leader di mercato e’ stato confermato ISG come partner per la commercializzazione, tramite “digital carpet”, dell'"International sponsor" della Serie A. E' stato infine apprezzato il lavoro svolto negli ultimi mesi per la creazione di nuove opportunità collettive, con Crypto.com che sarà il "Technology partner" presente in tutte le grafiche TV relative a Var e Goal Line Tecnology (GLT).