Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha dichiarato: "Nelle terapie intensive ci sono pochissimi posti, siamo tra i 15 e i 20. Ogni giorni ne abbiamo di nuovi, ma siamo vicini a un punto di non ritorno. E' difficile per tutti ma, come noi stiamo facendo un grande sforzo, chiediamo la stessa intensità da tutti".