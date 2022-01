Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, l'Aston Villa avrebbe chiuso per l'arrivo di Lucas Digne dall'Everton per circa 30 milioni di euro. Al terzino francese sarebbe stato proposto un ingaggio da circa 10 milioni e mezzo. Sarebbe il secondo acquisto dopo il prestito di Philippe Coutinho, suo ex compagno di squadra al Barcellona.