L'Aston Villa si prepara al nuovo corso con Unai Emery in panchina. L'allenatore ex Villarrreal, come riporta Football Insider, ha messo gli occhi su un giocatore che conosce dai tempi del Submarino Amarillo. Si tratta di Nicolas Jackson, centravanti classe 2001, che ha un contratto con il Villarreal fino al 2026.