Steven Gerrard, allenatore dell'Aston Villa, vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Liverpool per prendere Joe Gomez. Il Mirror riporta che l'obbiettivo è quello di prendere il difensore inglese in prestito per permettergli di mettersi in mostra per una possibile convocazione per Qatar 2022, visto che ormai è fuori delle scelte di Klopp.