Con la possibilità di qualificarsi per l'Europa League da parte dell'Aston Villa, la rosa deve essere rivista per un salto di qualità. Secondo quanto riportato dal Mirror, il profilo più caldo è quello di Orkun Kokcu. Il capitano del Feyenoord, sta vivendo una stagione da incorniciare: 8 gol e 3 assist e primo posto in Eredivisie. Il turco piace molto a Unai Emery, ma su di lui c'è l'interesse della Roma e del Milan, ma soprattutto del Liverpool. Il contratto con il club olandese scade il 30 giugno del 2025 e il valore del suo cartellino è di 40 milioni di sterline.