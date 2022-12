L'Aston Villa è pronto a sacrificare Emiliano Martinez. Stando a quanto riporta Estadio Deportivo, le recenti dichiarazioni di Unai Emery hanno aperto il caso e la posizione del portiere può essere messa in discussione. Il profilo per sostituirlo è quello di Yassine Bounou, estremo difensore marocchino in forza al Siviglia.