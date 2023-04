Ollie Watkins sta attraversando un ottimo periodo sotto la guida di Unai Emery. Nel 2023, il ventisettenne ha segnato 11 gol in 12 presenze. Viste le sue prestazioni, molti club europei hanno messo gli occhi su di lui, tra cui Arsenal, Tottenham e Newcastle. Però, l'obiettivo dell'Aston Villa non è quello di lasciar partire facilmente il proprio gioiello. Difatti, come riporta TeamTalk, la priorità dei Villains è il suo rinnovo di contratto, il quale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.