Stando a quanto riportato dal Mirror, anche il Chelsea è interessato a Jack Grealish. I blues sono alla ricerca di un attaccante ma il profilo del centrocampista inglese piace molto e aggiungerebbe una freccia offensiva all'arco di Tuchel. La concorrenza però è tanta, con Manchester United e soprattutto Manchester City fortemente interessate al giocatore. Secondo il giornale inglese però Abramovich vorrebbe rinforzare la sua squadra per giocarsi la vittoria in Premier League, per questo il Chelsea potrebbe avere la meglio sulle avversarie per assicurarsi il cartellino del capitano dell'Aston Villa, il quale prezzo si aggira intorno ai 100 milioni di sterline.