Anna, mamma di, il capitano dellascomparso lo scorso marzo, rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera, tornando sulla morte del figlio: "Io e mio marito dovevamo andare alla messa e poi a votare, che c’erano le elezioni. Io però mi sveglio e ho le braccia come paralizzate, fredde, il corpo vuoto, una sensazione che non avevo mai provato in vita mia. Non sapevo nulla, ma sapevo già tutto".- Gli avvisi di garanzia inviati a due medici di Cagliari e Firenze per omicidio colposo ha lasciato un segno nella mamma di Astori, che vuole la verità:Quello che è successo è stata una disgrazia, una fatalità, io lo so, nessuno lo ha voluto, ma voglio allo stesso tempo che non succeda mai più, voglio che nessuna madre mai più debba provare quello che ho provato io. In Italia sono bravissimi nei controlli medici sugli atleti, ma devono diventare ancora più bravi, ancora più sicuri. Voglio che il sacrificio del mio Davide non sia stato inutile".- Infine, due parole sulla moglie dell'indimenticato capitano viola: "Fracesca è una mamma di una bravura ce non si può spiegare". E un pensiero sulla piccola Vittoria, la figlia di Davide e Francesca: l'altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazzetta dello Sport, c'era una foto di Pasqual che abbracciava Astori, e la piccolina ha esclamato: "Quello è il mio papà".