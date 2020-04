Lauren Summer, modella americana, ha scelto un modo sexy per passare l'isolamento social causa coronavirus: le immagini scaldano i follower su Instagram e non solo. La splendida modella di Orlando è appassionata di astrofisica e vanta un profilo "heylaurensummer" che viaggia veloce verso i 500mila follower.



Lauren è inoltre un'ottima giocatrice di videogames, anche se il suo nome è balzato alle attenzioni delle cronache quando fu daspata per aver mostrato il seno durante una partita di baseball della scorsa stagione. La vera passione della Summer infatti è posare senza veli per Playboy...